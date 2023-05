Alidays, Aruba e Maldive al centro della promozione

Alidays invita a scoprire Aruba. Il tour operator ha infatti dato il via alla campagna che porta Aruba sui tram di Roma e Milano.

Inoltre, le città di Verona, Vicenza e Padova sono protagoniste del roadshow itinerante realizzato insieme a Sun Siyam Resorts per spingere sulle Maldive.

I colori di Aruba, partner dell’iniziativa, accendono lo spazio a bordo delle linee 1 e 10 di Milano e delle linee 5, 14 e 19 di Roma fino al 9 giugno per sognare "la prossima fermata": i Caraibi.



Il Veneto è invece protagonista dei racconti delle spiagge delle Maldive, che ritornano a bordo del ‘Bully’ Wolkswagen T1 brandizzato e allestito con Sun Siyam Resorts.

Dopo il successo delle prime tappe che hanno visto protagoniste le agenzie di viaggi della Lombardia, il tour arriva a Verona, Castel D’Azzano, Bussolengo, Vicenza e Padova nelle giornate di domani e giovedì 25 maggio.



Un mezzo che Alidays utilizza per incontrare le agenzie e partner e raccontare le idee di viaggio e le destinazioni che attendono i viaggiatori diretti alle Maldive e che soggiorneranno presso uno dei Sun Siyam Resorts. Dopo il Nord Italia, in settembre si aggiungeranno nuove tappe in giro per la Penisola per continuare a raccontare le proposte di viaggio del t.o.