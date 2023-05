Princess Cruises lancia gli itinerari Colonial Heritage negli States

Princess Cruises salperà nel 2024 alla volta degli itinerari Colonial Heritage che prevedono partenza da New York a bordo di Island Princess e tappe a Yorktown, parte del Triangolo storico della Virginia, Charleston, Boston e Halifax.

Inoltre la compagnia sta espandendo il programma di crociere e cruisetour in Canada e New England con Emerald Princess ed Enchanted Princess, offrendo agli ospiti la possibilità di ammirare il fenomeno del foliage autunnale e i paesaggi costieri e di conoscere la storia coloniale.

Alcune partenze selezionate prevedono soste in tre porti della Groenlandia, dove si potranno ammirare

i fiordi e una fauna selvatica unica.



A partire dal 2024, i nuovi itinerari estivi Colonial Heritage di Princess da New York propongono, per la prima volta, lo scalo a Yorktown, città che funge da porta d'accesso a Colonial Williamsburg e Jamestown. I viaggi sono il preludio alle celebrazioni per il 250° compleanno degli Stati Uniti. Anche Charleston, Boston e Halifax sono incluse negli itinerari di 10 e 11 giorni di Island Princess che si svolgeranno nel giugno 2024. Queste crociere saranno in vendita a partire dal 25 maggio 2023.



Princess offre anche una serie di ‘primati’ nelle sue crociere in Canada e nel New England del 2024, tra cui un itinerario unico di 17 giorni a bordo di Emerald Princess che combina il meglio della costa orientale con visite di tre giorni nei porti della Groenlandia.

"Il nuovo programma di crociere e cruisetour in Canada e New England nel 2024 è arricchito dal debutto dei nuovi viaggi estivi Colonial Heritage con visite a Yorktown e crociere in partenza da Boston - ha affermato John Padgett, presidente di Princess Cruises -. Sappiamo che gli appassionati di storia e gli amanti della buona cucina sceglieranno questa collezione di nuove crociere, che racconta la storia americana e canadese".



La stagione 2024 di crociere e cruisetour in Canada e New England include 27 partenze totali da Boston, New York, Québec e Ft. Lauderdale, visitando 25 destinazioni con 11 itinerari, navigando su tre navi da crociera: Emerald Princess, Enchanted Princess e Island Princess.