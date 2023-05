Ryanair su Amadeus a caccia di business travel

Ryanair ha inserito la sua offerta di 3mila voli al giorno su Amadeus Travel Platform. L'obiettivo dichiarato è quello di intercettare la domanda dei business traveller e delle travel management company.

Come riporta ttgmedia.com Jose-Luis Aragon, regional vice president air distribution Europe di Amadeus, ha commentato: “Siamo molto felici che Ryanair abbia scelto di utilizzare la tecnologia Amadeus per supportare la sua strategia di distribuzione".



Ryanair, come sempre, punta soprattutto sulle tariffe accattivanti per aumentare l'appeal sulle aziende, ma anche sulla capillarità dei collegamenti.