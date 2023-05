Welcome Travel adotta il sistema di pagamento-incasso 'PlickUp' di PayDo

Prende il via l’accordo tra Welcome Travel Group e PayDo, Fintech che vedrà al centro l’utilizzo del servizio di pagamento/incasso ‘PlickUp’. La new entry “permetterà agli uffici centrali di Welcome Travel presenti a Milano e Napoli – si legge in una nota dell’azienda - di comunicare con gli oltre 2.300 punti vendita presenti sul territorio italiano, inviando richieste di pagamento in maniera digitale, con esito real-time – notificato anche a terze parti – e riconciliazione automatica degli incassi”.

Si tratta di un sistema in cui la richiesta di pagamento viene inviata tramite una notifica da cui il destinatario accede alla piattaforma e procede con il pagamento attraverso metodi alternativi.



“La scelta dei giusti sistemi di incasso e pagamento costituisce un elemento fondamentale nella definizione delle strategie di business di ogni azienda – spiega Sandro Palumbo, responsabile commerciale business travel Welcome Travel Group ¬–. Welcome Travel ha individuato in PayDo e nella soluzione PlickUp lo strumento per ottimizzare e razionalizzare le operazioni d’incasso che, spesso, possono risultare eccessivamente onerose e ‘time consuming’ per le biglietterie. Grazie a questa soluzione sarà possibile coniugare nel migliore dei modi la rapidità di processo con la sicurezza finanziaria delle operazioni”.