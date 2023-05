Un altro player di primo piano sul mercato turistico italiano in difficoltà. La richiesta di concordato presentata da Albatravel sarebbe infatti stata accolta. Il giudice delegato del Tribunale di Venezia, Silvia Bianchi, ha nominato Danilo Capone commissario di Worldwide Hotel Link, la Whl che gestisce Albatravel.

Whl aveva presentato richiesta di concordato dopo l’assemblea dei soci guidata dal presidente Aldo Fabris, che in quell’occasione aveva deliberato la richiesta di concordato per l’azienda, che starebbe attraversando una fase “di forte tensione economica e finanziaria”, come riportato da Il Tempo.

Whl è controllata da Fintravel, che fa capo da un lato a Fabris e dall’altro a Renzo Ferro, detentore della holding Fininven, passata in concordato nel 2021. Fra i soci di minoranza figurano anche l’a.d. Davide Cori, con il 18,7% del capitale.



La crisi, come riporta Il Tempo, sarebbe subentrata in seguito allo strapotere di colossi online come Booking.com ed Expedia. E gli effetti, accelerati anche dalla pandemia, sono stati evidenti sui conti nel triennio 2019-21, con i ricavi passati da 91,3 a 5,7 milioni di euro e con un Ebitda a fine periodo negativo per 2,1 milioni. La ripresa del 2022 ha consentito di registrare ricavi per 13,2 milioni, ma l’Ebitda è rimasto negativo.



Gli effetti si sono fatti sentire anche sulla forza lavoro, con i dipendenti drasticamente ridotti e il massiccio ricorso alla cassa integrazione.

Adeso i soci hanno tempo fino a fine agosto per presentare un piano di ristrutturazione aziendale convincente.