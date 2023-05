Volonline, exploit dell’Africa: il t.o. amplia la programmazione

Volonline fa crescere la sua Africa. Sull’onda del successo del prodotto l’operatore ha deciso di ampliare la scelta degli itinerari nei Paesi dell’Africa australe, tra cui spiccano Sudafrica, Namibia e Botswana, e di quella orientale, con Kenya e Tanzania in prima fila.

“Le richieste e le prenotazioni per quest’area di mondo sono in forte aumento; soltanto per il Sudafrica sono incrementate del 200% nei primi mesi del 2023 rispetto al 2022 - conferma Luigi Deli, founder & ceo del Gruppo Volonline -. Il nostro reparto prodotto e booking sta lavorando a pieno ritmo per soddisfare tutte le richieste e questo significa che cominciamo a essere identificati come specialisti anche dell’Africa da parte della rete agenziale”.



Prodotto su misura

Una crescita alla quale il reparto Africa di Volonline non è stato colto impreparato perché sono mesi che investe nel confezionamento di itinerari adatti alla clientela italiana. “L’Africa australe e quella orientale sono state tra le ultime a riaprire ai turisti - aggiunge Chiara Rizzi, responsabile prodotto -, ma i risultati non si sono fatti attendere".



Itinerario esclusivo

Abbiamo già riempito tour compartiti con altri tour operator ma soprattutto lanciato un nostro itinerario esclusivo di 9 notti, ‘I segreti del Sud Africa’ con partenza il 10 settembre, che tocca alcune delle destinazioni più belle e imperdibili del Paese, come Cape Town, la Penisola del Capo, Hermanus, Soweto, la Panorama Route per concludersi con un safari al Kruger National Park”.



Da sempre attento alla personalizzazione del viaggio, Volonline punta su un prodotto tailor made e cerca di individuare soluzioni sempre più in ottica sostenibile e responsabile: “Per esempio in uno dei nostri tour, ‘Essenza Sud Africa’, - prosegue Rizzi - una giornata è dedicata alla visita delle township locali per conoscere gli aspetti autentici delle comunità visitando alcune famiglie, le scuole e i centri di assistenza ai più piccoli, mentre in molti dei lodge selezionati ci si sposta con veicoli elettrici per impattare il meno possibile sull’ambiente”.



La programmazione

Numerosi i circuiti in Sudafrica per individuali, con possibilità di tour che includono attività come le immersioni nell’area della Penisola del Capo. Per il Botswana Volonline propone diversi viaggi di gruppo anche con sistemazioni in glamping. Il t.o. programma anche la Tanzania, da sola o abbinata al Kenya, lo Zimbabwe e l’Uganda.



Nella foto: Chiara Rizzi, responsabile prodotto Africa Volonline, Luigi Deli, founder & ceo Gruppo Volonline, Elisabetta Tekle, responsabile booking Oceano Indiano