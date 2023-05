Montanari, Fiavet Emilia Romagna: “I clienti chiamano preoccupati per la stagione”

Per il momento, il sistema turismo in Emilia Romagna sta reggendo. Le conseguenze del maltempo che sta colpendo la Regione da qualche settimana sul mondo del travel per ora si limitano a una serie di disagi, ma non hanno intaccato l'operatività, complice anche il calendario, dal momento che la vera alta stagione deve ancora iniziare. Questa la situazione descritta da Giovannino Montanari, vicepresidente della Fiavet regionale, contattato da TTG Italia.

"Riceviamo un po' di telefonate dai clienti preoccupati per la stagione alle porte. Ci fanno capire anche di essere in pensiero per noi" afferma Montanari. Che aggiunge: "Le strade sono un po' intasate e io ho un gruppo arrivato qui il 14 maggio che non è ancora uscito dall'albergo... ma per il momento ripercussioni rilevanti sul turismo non ce ne sono".