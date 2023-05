Royal Caribbean torna in Cina: prime crociere nella primavera del 2024

Royal Caribbean prepara il ritorno in Cina. La compagnia di crociere ha annunciato la ripresa delle operazioni nel Paese del Dragone a partire dall’aprile del 2024 con Spectrum of the Seas.



La nave, progettata per il mercato asiatico, farà base a Shanghai ed effettuerà viaggi di 4 e 5 giorni alla volta del Giappone, facendo scalo a Fukuoka, Okinawa, Nagasaki, Osaka e Tokyo, riporta Travel Weekly.

Previsti anche itinerari di 8 giorni da Hong Kong a partire dal dicembre del 2024. Le crociere faranno tappa a Ishigaki e Miyazaki, in Giappone; a Taipei, Taiwan, in Cina e a Nha Trang, in Vietnam.



Royal è la prima grande compagnia di crociere ad annunciare il ritorno sul mercato cinese, dopo lo stop dovuto alla pandemia. Nei piani del player vi è anche il posizionamento in Asia di Anthem of the Seas a partire dalla fine del prossimo anno. La nave opererà da Singapore.



Le prenotazioni per gli itinerari asiatici non sono ancora aperte.