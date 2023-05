Karisma Travelnet compie 25 anni: “Festeggiamo con le agenzie”

Fam trip, la “Karisma Golf Cup” a Roma tra poche settimane, un viaggio a Budapest insieme a tutto lo staff e un roadshow che partirà il prossimo autunno. Sono tanti gli appuntamenti programmati per il 2023 da Karisma Travelnet per festeggiare i 25 anni di attività.

Un traguardo importante che il suo fondatore Luca Manchi ha deciso di celebrare con appuntamenti “vecchio stile” che, accanto agli educational per il trade in Egitto, Giordania, Vietnam e Cambogia, vedranno anche la partecipazione del tour operator, a ottobre, al TTG Travel Experience di Rimini. “Il primo fam trip - racconta Manchi - sta per portare le agenzie alla scoperta dell’Egitto classico: un viaggio che culminerà con un evento speciale nel nuovo museo egizio del Cairo ancora chiuso al pubblico, ma che le agenzie avranno modo di vivere in anteprima”.



Agenzie al centro

La strategia dell’operatore ha del resto sempre messo al centro la distribuzione: “Abbiamo sempre privilegiato l’agenzia di viaggi sia con le commissioni, sempre al di sopra del 12%, ma anche lasciando le porte aperte a tutti. Non ho mai creduto nell’approccio integralista di tanti colleghi che fanno selezione e accordi con i network. Noi lavoriamo con tutte le agenzie e devo dire che questa impostazione ci ha, alla fine, sempre ripagato. Abbiamo prodotti più che consolidati, 4.500 agenzie registrate, ma soprattutto uno zoccolo duro di circa 900 punti vendita che lavora con noi. Inoltre - prosegue Manchi -, nonostante i tanti stravolgimenti che in questi anni hanno investito il nostro settore, siamo sempre stati capaci di ritagliarci un posto chiaro nel mercato e offrire una proposta commerciale adeguata ai tempi”.



Ad accrescere poi la soddisfazione, il fatto che l'anniversario coincida con la ripresa post-Covid: “La brutta esperienza della pandemia si è finalmente chiusa con una forte ripresa, magari non ancora omogenea e con aree che stanno ripartendo solo ora, ma comunque concreta”. A. D. A.