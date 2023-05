Tamburi: trimestre a segno più. Alpitour guida la ripresa

Primi tre mesi dell’anno positivi per Tamburi Investment Partners, che archivia il trimestre gennaio-marzo 2023 con un utile pro forma di 19,6 milioni, superiore ai 3,3 milioni del 2022, e con un patrimonio netto consolidato di circa 1,26 miliardi rispetto agli 1,17 miliardi dell’anno precedente.

In una nota, la holding comunica che “in assenza di rilevanti dismissioni, il risultato del trimestre è principalmente dovuto al buon apporto complessivo dei risultati da parte delle collegate, che hanno complessivamente raggiunto risultati ancora migliori di quelli relativi al primo trimestre 2022. In particolare, va segnalata la performance di Alpitour, gruppo in forte ripresa dopo aver sofferto per gli effetti delle restrizioni legate al Covid”.

Alpitour è infatti ripartito a una velocità di crescita di fatturato, ordini e redditività che è andata oltre le previsioni della vigilia.