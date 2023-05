Seabourn introduce il wifi Starlink su Venture e Pursuit

Seabourn doterà di connettività wifi Starlink di SpaceX le sue due navi da spedizione Seabourn Venture e Seabourn Pursuit.

La prima nave ad essere dotata di questa tecnologia che offre una connettività wifi più rapido e affidabile sarà Seabourn Venture, che salperà per due viaggi verso le isole britanniche e l'Irlanda a maggio prima di dare il via alla sua seconda stagione nell'Artico. Tra giugno e agosto 2023, la nave realizzerà una serie di itinerari di 14 e 15 giorni verso la Groenlandia e l'Islanda, oltre a un'avventura di 23 giorni attraverso il passaggio a Nord-Ovest.



"Ci impegniamo a fornire le migliori esperienze di spedizione ultra lusso in mare e la partnership con Starlink offrirà un'esperienza di connettività migliorata durante i nostri viaggi di spedizione - spiega il presidente di Seabourn, Natalya Leahy -. Dalle regioni polari all'Australia e al Pacifico meridionale, i nostri ospiti sperimenteranno una connessione più affidabile, consentendo loro di condividere quei momenti ed esperienze speciali con i loro cari mentre navigano su Seabourn Venture e Seabourn Pursuit".



La tecnologia Starlink verrà installata su Seabourn Pursuit dopo il suo lancio nell'estate del 2023.