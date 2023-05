Tui crede nelle agenzie: in programma l'apertura di nuovi punti vendita

Tui ha in programma per quest’anno l’apertura di oltre 20 punti vendita su strada. Come riporta TTGMedia, tre delle nuove agenzie hanno già aperto i battenti a Liverpool Speke, Oxford e Banbury, mentre le sedi dei restanti 18 punti vendita devono ancora essere annunciate.

Belinda Vazquez, director of sales channels di Tui, ha affermato che nonostante "non ci siano dubbi" che la strada principale sia cambiata negli ultimi anni, l'azienda ha assistito a una rinascita di clientela desiderosa di interfacciarsi con personale qualificato.

"Il nostro team di vendita al dettaglio offre consigli di esperti sulla destinazione, suggerimenti su come ottimizzare il rapporto qualità-prezzo ed è un punto di riferimento per un contatto diretto con la clientela”.



I nuovi punti vendita di Tui saranno inoltre al centro di una campagna di recruiting per l’inserimento di nuove figure professionali nello staff.