L’estate di MySunSea sul Mediterraneo parte da Forlì

MySunSea è pronto per l’estate 2023. L’operatore ha rafforzato l’accordo con l’aeroporto di Forlì, grazie al quale, con voli Aeroitalia, servirà con voli diretti Zante, Cefalonia e Lampedusa.

“Dal 25 giugno al 10 settembre riproporremo i collegamenti diretti per Zante e Cefalonia da Forlì e dal 17 giugno al 24 settembre quelli per Lampedusa - dice Rosita Angelini (nella foto), a.d. del tour operator -. L’aspetto interessante, oltre all’esclusività del collegamento, che in poco più di un’ora porta il passeggero a destinazione è che Aeroitalia sta puntando in maniera concreta sullo scalo romagnlo, presentando un piano di sviluppo interessante e alternativo, per dare maggior peso ad un mercato che, per mancanza di vettori, ha molto sofferto negli ultimi tempi”.



Quest'anno torna anche il volo diretto da Bergamo per Zante, un charter nato dall'accordo del t.o. con Albastar e Karlitalia. Il volo inaugurale sarà giovedì 20 luglio e si volerà fino al 31 agosto per l'isola delle tartarughe.



L’operatore ha in programma su Lampedusa un educational il 20 e 21 maggio con partenza dall’aeroporto Luigi Ridolfi, per presentare i servizi, i partner e l’ospitalità in loco, mentre il 30 maggio con Aeroporto di Forlì, Go to Travel e Sigismondo Viaggi si terrà una serata di presentazione della programmazione estiva al Fantini Club di Cervia.