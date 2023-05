Obiettivo X, i talk moderati da Remo Vangelista con i protagonisti del mercato: guarda i video

Rapporti con il trade, necessità di adeguarsi ai rapidi cambiamenti del mercato, ricavi ancillari: sono solo alcuni dei temi trattati nel corso dei due talk show che il direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista ha moderato durante Obiettivo X 2023, l'evento organizzato da Ota Viaggi che si è tenuto lo scorso fine settimana.

Il primo talk ha avuto come tema centrale il mondo dei trasporti e ha visto la partecipazione di

Tommaso Fumelli, vp sales Italy di Ita Airways, Maria Paola De Rosa, head of trade sales Frecciarossa, Alessandro Onorato, direttore commerciale Gruppo Onorato Armatori e Matteo Della Valle, passenger sales & marketing staff director Gnv.



Per il secondo panel, che aveva come titolo ‘Alla scoperta dei leader della filiera turistica italiana’, sono saliti sul palco Domenico Aprea, ceo di Ota Viaggi, Leonardo Massa, country manager di Msc Crociere, Fabio Savelloni, direttore generale di Idee per Viaggiare e Gianluca Rubino, ceo di Kel 12.



Di seguito i video dell'evento: