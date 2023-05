Dirotta da Noi: vendite in crescita grazie al prodotto Club

Dirotta da Noi fa un primo bilancio dell’anno in corso. "Il settore dei viaggi è un ambiente dinamico e bisogna essere sempre pronti a reagire al cambiamento in modo rapido, efficace e positivo – spiega il product manager, Giulio Clementini (nella foto) -. In questo 2023 stiamo assistendo a un notevole aumento delle vendite, grazie a un incremento in portfolio di strutture firmate Dirotta da Noi Club, villaggi con uno standard qualitativo associato a un pricing in linea con il potere di spesa della maggior parte delle famiglie italiane, oltre a vantare un format d'intrattenimento del tutto nuovo ed esclusivo".

L'azienda propone un business model incentrato sull’accessibilità e sulla dinamicità del pricing, modulando il prezzo in base all'andamento della domanda. Non essendo più un’azienda operante solo a livello locale, la ricerca dell'inclusione, dell'ottimizzazione e il miglioramento della marginalità economica aziendale risultano essere fattori fondamentali.

“All'aumentare delle richieste del trade è fisiologico che il prezzo aumenti. Allo stesso tempo, la diminuzione della domanda comporta una diminuzione dei prezzi di vendita come stiamo facendo da un paio di settimane a causa di un rallentamento, svincolando tale oscillazione dalla mera occupazione delle camere all'interno delle strutture. Questo approccio adottato già da tempo in altri settori, non deve essere una minaccia per il turismo organizzato, ma deve essere letto come un'opportunità” aggiunge Sara Calabrese, ceo e founder dell'operatore.