Mappamondo, formazione a Pisa per le agenzie di viaggi sul volo di flydubai

Un incontro di formazione dedicato alle agenzie di viaggi per approfondire le opportunità del volo diretto da Pisa a Dubai è quello organizzato domani, 17 maggior, da Mappamondo con Toscana Aeroporti, flydubai, Dubai Economy and Tourism e Arabian Adventures al Business Center Aeroporto di Pisa Galileo Galilei.

L’evento, a cui si sono accreditate già 40 agenzie partner di Mappamondo, ha con lo scopo di promuovere e illustrare con approfondimenti di prodotto tutte le opportunità che il collegamento da Pisa a Dubai può offrire al mercato toscano e ligure.



“La Toscana è per noi da sempre una regione strategica nella quale siamo molto radicati e che ci dimostra costante fiducia – dichiara Daniele Fornari (nella foto), product manager Viaggi del Mappamondo – e il volo diretto su Dubai, che è una delle nostre destinazioni di punta, rappresenta un’opportunità importante per consolidare ulteriormente le nostre quote di mercato. Abbiamo strutturato un’offerta completa ed esclusiva e siamo certi che il collegamento flydubai da Pisa darà un ulteriore incentivo alle vendite”.