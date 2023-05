If Only aggiunge l’Italia alla sua programmazione mare luxury

Che l’Italia stia sempre più virando verso l’offerta di lusso è un dato di fatto, e iniziano ad arrivare segnali che vedono il pubblico internazionale di alta gamma sempre più interessato all’offerta della Penisola, non solo culturale, ma anche mare, a discapito di destinazioni lusso più tradizionali sul lungo raggio.

Un esempio è la nuova programmazione lanciata da If Only, tour operator upper level britannico, che nei suoi primi 22 anni di vita si era dedicato solamente alle destinazioni long haul e che da oggi ha sviluppato un prodotto Europa dove l’Italia mare ha un ruolo da protagonista.



Il programma appena lanciato si concentrerà su sei destinazioni chiave per le vacanze nel Mediterraneo più richieste dal mercato del Regno Unito, tra cui Spagna (comprese le Isole Baleari e Canarie), Portogallo, Italia, Grecia, Cipro e Turchia e presenterà un programma tailor made su 106 hotel di lusso in 6 destinazioni mare. Gli hotel saranno tutti proprietà di lusso a 5 stelle di marchi di fama mondiale come Ikos, Sani, St Regis, Jumeirah, Ritz Carlton, Domes e molti altri. Per l’Italia, presenti 4 regioni: la Costiera Amalfitana e Capri, Sicilia, Sardegna e Puglia.



“Sono entusiasta di aver aggiunto l'Europa alla nostra gamma di prodotti esistente e siamo entusiasti di portare l'azienda in questa nuova avventura. L'Europa è ricca di paesaggi, cucina e storia, per non parlare di alcuni dei migliori hotel di lusso a 5 stelle del mondo e si adatta perfettamente al nostro portafoglio di destinazioni di lusso” spiega il direttore generale, Gordon McCreadie.