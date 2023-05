Bluvacanze, prosegue lo sviluppo internazionale: i prossimi passi

Prosegue il progetto internazionale di Bluvacanze. Il Gruppo si appresta a fare dei suoi nuovi uffici Cisalpina US a New York il suo principale hub per portare avanti lo sviluppo nei mercati esteri di Cisalpina Tours. “Il nostro gruppo, eccezionalmente supportato dalla proprietà di Msc Cruises, si sta impegnando in un complesso ed articolato programma di sviluppo che, a vari livelli, coinvolge tutte le sue legal entities ed ha l’ambizione di creare valore aggiunto dalle integrazioni di business – spiega Domenico Pellegrino, ceo di Bluvacanze, Cisalpina Tours e Going -. L’internazionalizzazione è certamente il processo più sofisticato e stimolante”.

Per questo motivo, all’interno della sede Usa, aperta recentemente, è stata costituita una divisione dedicata a client management e service delivery, con il compito di sviluppare a livello internazionale un modello di operatività di alta qualità.



Alla guida Marco Rinaldo, nel ruolo di head of international client management, e Simona Annoni, in quello di head of international Operations, Service Delivery, Learning & Development per Cisalpina US. “Alla collaborazione di Enrico Ruffilli nel global business development potremo aggiungere con entusiasmo, quindi, quella di Marco Rinaldo e Simona Annoni sui mercati internazionali per il corporate travel. La nostra ambizione – precisa Pellegrino - è distribuire all’estero un modello di servizio di alto profilo, riconoscibile per la competenza e per la qualità italiana della sua gestione”.



Parallelamente, è in programma l’apertura di nuovi presidi Cisalpina Tours. Entro i prossimi mesi del 2023 entreranno in funzione le società in Inghilterra, a Londra, in Germania ad Amburgo, in Francia a Parigi, in Spagna a Madrid e a Cipro a Limassol, quest’ultima specializzata nel mercato 'Marine' e nella gestione dei viaggi dei 'Seamen'.



Altre strutture sono in via di costituzione per espandere ulteriormente il network proprietario fino a tutto il 2023 e proseguire nel primo semestre del 2024.