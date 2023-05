Logitravel lancia la prima campagna offline dedicata al mercato italiano

Logitravel spinge sul mercato italiano, un bacino che, come spiega il country manager Italy Alberto Circiello, “presenta un grande potenziale di sviluppo per la nostra offerta”. E lo fa con una campagna pubblicitaria multimediale, ‘Viaggiare con Logitravel è Logico’.

Dal 2021 parte del colosso spagnolo Grupop Viajes El Corte Inglés, Logitravel intende così rafforzale la propria presenza nel nostro Paese diventando un punto di riferimento per i viaggiatori, in primis per le famiglie.



“Oggi procurano il 25% circa del nostro fatturato – spiega Circiello -, ma una parte rilevante viene giocata anche da over 30 e coppie”.

La nuova campagna è presente da oggi a metà giugno in 36 stazioni ferroviarie, 13 aeroporti italiani e nelle metropolitane di Milano e Roma, mentre online si prolungherà per tutta l’estate.



“Si tratta del primo passo per sostenere un progetto di sviluppo a lungo termine sul mercato italiano, che dia continuità agli investimenti messi in campo”.



Logitravel è aperto anche a eventuali collaborazioni specifiche con i partner del trade, ai quali garantisce una serie di plus nella contrattazione con i clienti, riassunti da Circiello nella “garanzia di un prezzo finito e aggiornato in tempo reale, alla quale si associano la possibilità di dilazionare il pagamento e una piattaforma con agenti specializzati pronti ad assistere i clienti prima, durante e dopo il viaggio”.