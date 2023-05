L'aumento dei prezzi nel travel è sotto gli occhi di tutti. Secondo Federconsumatori, quest'anno un nucleo di quattro persone, mantenendo costante il budget, dovrà rinunciare a uno o due giorni di vacanza.

Come riporta ilsole24ore.com la diferenza tra quanto pagato nel 2022 e quanto si dovrà sborsare quest'anno è di circa 800 euro in più.



Questo significa, riprendendo l’Osservatorio EY Future Travel Behaviours, che ben due viaggiatori su tre potrebbero cambiare le loro abitudini di viaggio intervenendo su durata e frequenza dei viaggi più che sulla qualità.



Secondo i dati di Federconsumatori, chi sceglie una crociera spenderà quest'anno il 21% in più e chi sceglie una località balneare il 17% in più, con il solo alberto che aumenta del 28%; per la montagna l'incremento si ferma al 9%.