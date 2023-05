Kel12 e TTG Italia lanciano il webinar ‘Emozioni d’Africa’. Aperte le iscrizioni

È previsto per giovedì 25 maggio alle 14,30 il webinar realizzato da Kel12 in collaborazione con TTG Italia dal titolo ‘Emozioni d’Africa’. Ospiti d’onore gli agenti di viaggi, che possono fin d’ora iscriversi a questo appuntamento cliccando qui.

Si parlerà di Namibia, nel cuore dell’Africa, un mondo dove si intrecciano realtà ambientali di grande diversità: dune color rosa e arancio; depressioni desertiche e oasi verdi, distese di lava, canyon, coste battute dal vento e dalle onde dell’oceano. Ma non solo: fra i protagonisti anche il Botswana, dove Kel 12 sta compiendo scelte sostenibili per tutelare l’ambiente.



E poi lo Zambia e l’Uganda con un viaggio in uno degli ultimi santuari rimasti per incontrare primati d'eccezione quali il gorilla di montagna e lo scimpanzé. E ancora il Madagascar, fra Africa e Asia, il paese di mille popoli e di altrettante lingue e la Tanzania per cogliere tutte le sfumature di un Paese celebre per la sua biodiversità.



Ad accompagnare le agenzie nel corso dell’evento organizzato in collaborazione con TTG Italia saranno Francesca Serafin, product manager Africa, e Omar Fragomeni, geologo ed Esperto Kel 12.



Iscrizioni a questo link.