African Explorer punta sul prodotto su misura e rafforza la linea Explorer

Sono gli itinerari Explorer a guidare il 2023 di African Explorer. Immaginati per piccoli gruppi e confezionati su misura dei partecipanti, gli itinerari prevedono viaggi per massimo 8 persone per l'Africa Australe e di massimo 6 partecipanti per l'Africa Equatoriale.

"Il nostro 2023 è partito molto bene con un interesse crescente da parte della clientela, confermando che il nostro metodo funziona – dice Alessandro Simonetti (nella foto), general manager African Explorer -. La nostra posizione sul mercato è il risultato di anni di studio intenso, progettazione e lavoro svolto direttamente in loco. Anni di accurata ricerca che ci hanno permesso di essere, oggi, punto di riferimento riconosciuto da quanti desiderano realizzare un vero viaggio in Africa”.



La filosofia Explorer prevede sistemazioni selezionate accuratamente e sempre in piccole strutture per avere un alto livello di privacy e di contatto con l’ambiente circostante e le esperienze che, normalmente sono proposte come extra, in questi tour sono incluse nel programma, rendendolo di fatto più completo.



Nel filone di viaggi Explorer, African Explorer ha studiato programmi verso Sudafrica, Namibia, Tanzania, Kenya, Uganda, Botswana e presto metterà sul mercato anche itinerari specifici per il Marocco e il Madagascar, ma ha elaborato itinerari in linea con questa filosofia anche per il resto del mondo con tutti quei programmi che rientrano sotto il brand World Explorer.



"Gli anni di pandemia hanno cambiato l'idea del viaggio di gruppo ed il modo di affrontarlo – dice Simonetti -. Per questo, abbiamo indirizzato il nostro studio, il lavoro ed i progetti adottando un nuovo approccio al mercato, dando vita ad una collezione di viaggi e partenze che potessero soddisfare le esigenze di chi desidera esplorare le destinazioni in gruppo e, allo stesso tempo, salvaguardando l'esclusività ed i ritmi di un viaggio individuale".