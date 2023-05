Karlitalia porta le agenzie di viaggi alla scoperta di Evia

Sono 16 le agenzie di viaggi pronte a partire per l’eductour alla scoperta di Evia organizzato da Karlitalia Grecia365 in collaborazione con la Regione della Grecia Centrale, la compagnia aerea Sky Express e l’associazione albergatori dell’isola.



In programma dal 12 al 17 maggio, il fam trip rappresenta la seconda parte di quello svoltosi a settembre del 2019 nel sud di Evia, che ha già portato molti viaggiatori dell’operatore ad apprezzare questa nuova meta, ancora poco conosciuta al mercato italiano. “Le bellissime spiagge di Evia - sottolinea il general manager Fausto Baldin - sono frequentate soprattutto da turisti domestici, tra cui molti ateniesi che qui hanno le loro seconde case. Si tratta quindi di una destinazione ancora autentica, lontana dal turismo di massa, da proporre soprattutto agli appassionati della Grecia e a chi desidera sperimentare itinerari ed escursioni meno stereotipati”.



Adiacente alla costa dell’Attica, Evia si trova a solo un’ora di distanza da Atene e dal suo aeroporto di riferimento. A. D. A.