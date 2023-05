Il Diamante e la grande corsa dell'Islanda

“L’Islanda per Il Diamante segue un trend di crescita estremamente positivo, raggiungendo, da gennaio ad oggi, numeri nettamente superiori al 2019 e al 2022, anno già eccezionale per i fatturati registrati”. Lara Chinotti (nella foto), product manager Nord Europa del tour operator del Quality Group, sottolinea le performance in continua crescita della destinazione, una delle poche rimaste 'aperte' anche durante l'emergenza sanitaria.

Ma anche chiusa la parentesi Covid i numeri dell'Islanda non accennano a diminuire.



“Il successo de Il Diamante - prosegue Chinotti - sulla destinazione lo si deve principalmente agli sforzi economici intrapresi che ci hanno spinti a incrementare nettamente gli impegni sulla destinazione, confermando centinaia di posti volo. Un rischio ponderato, dati alla mano, che ci ha consentito di confermare tutti tour programmati e addirittura di inserirne di nuovi per accogliere la forte domanda".



Il tour operator, che ha aperto le vendite sulla meta lo scorso ottobre, nei primi 5 mesi ha già superato i livelli di fatturato dello scorso anno. E il trend sembra intenzionato a proseguire anche per l'autunno e inverno, con prenotazioni già arrivate per il ponte di Ognissanti e le festività natalizie.