Cwt e Booking.com, partnership per il business travel

Cwt e Booking.com si alleano per supportare le piccole imprese nella gestione dei viaggi d’affari. Le due aziende hanno siglato una partnership che consentirà alla realtà imprenditoriali che utilizzano Booking.com for Business di accedere alle soluzioni bt di Cwt per la gestione delle trasferte.

Tra queste, tariffe agevolate per i viaggi d'affari, accesso ai programmi fedeltà di società terze e supporto gratuito delle agenzie 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



Booking.com consentirà inoltre agli utenti di combinare le soluzioni di alloggio già presenti nella piattaforma con i servizi business di Cwt.



Il debutto dei servizi Cwt nella piattaforma Booking.com for Business è previsto per il secondo trimestre del 2023.