di Paola Trotta

"Penso che tutto ciò che riguarda Icon of the Seas sia semplicemente incredibile. Stiamo posizionando questo prodotto come la vacanza in famiglia per eccellenza". A dirlo il presidente e ceo di Royal Caribbean International, Michael Bayley, che ha definito la nuova nave "strabiliante".

L’occasione è stata offerta dall’anteprima a bordo della nave, avvenuta nel cantiere finlandese Meyer Turku dove se ne sta ultimando la costruzione. In arrivo alla fine del 2023, con debutto previsto a fine gennaio 2024 da Miami, offrirà vacanze di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali, con partenza da Miami. Ogni crociera toccherà l'isola privata di Royal Caribbean Perfect Day a CocoCay, alle Bahamas, e un mix di destinazioni come Cozumel, St. Maarten e St. Kitts e Nevis.



L’effetto ‘wow’ va oltre le aspettative e la percentuale delle prenotazioni reali è altissima. E’ la prima nave della classe Icon che rappresenterà un’inedita combinazione nel suo genere, dalla spiaggia, all'avventura in un parco a tema, agli scivoli multimediali, fino al golf e a una promenade ricca di negozi.

Sono otto i quartieri che si animano giorno e notte con una serie di esperienze, intrattenimento dal vivo e ristorazione di ogni tipo.



The Pearl sarà uno dei luoghi più instagrammabili della nave: una scalinata che copre due piani all’interno di una vera e propria perla multimediale caratterizzata da musica, luci, colori. Ventotto le opzioni di soggiorno, 2850 le cabine, per una capienza di 7500 ospiti e 2300 membri dell'equipaggio.

“Icon sarà la prima nave di Royal alimentata con gas naturale liquefatto, il combustibile marino più pulito finora disponibile, e con la tecnologia delle celle a combustibile - spiega Jason Liberty, presidente e ceo di Royal Caribbean Group -. Insieme ad altre applicazioni collaudate, la nuova nave sarà la più sostenibile della compagnia”.