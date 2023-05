“Nel nostro mondo c’è stato un miglioramento generale del pricing”. Carlo Schiavon è al Meet Forum 2023 di Stresa, che annovera Costa Crociere tra gli sponsor. Il country manager Italy dell’operatore crocieristico sta vivendo un’altra era di cambiamenti del settore, con l’imperativo di essere sempre pronto ad affrontarli con strumenti adatti. “Probabilmente - ammette - la verità è che il prodotto è sempre stato venduto a livelli inferiori rispetto a quelli che si meriterebbe, poiché ha sempre avuto un controvalore importante. Ora stiamo ritrovando un equilibrio migliore, più adeguato, e credo che sia una cosa sana, anche perché dobbiamo ricordarci che i costi operativi sono saliti, nel tempo, a livelli quasi proibitivi. Come il costo del carburante, fortemente impattante, su cui abbiamo attuato dei correttivi cercando di mantenere livelli ottimali”.

Un anno positivo

Va da sé che il pricing, storicamente, cambia a seconda del periodo di acquisto e della destinazione: “Sul lungo raggio i voli stanno incidendo in maniera particolare - osserva Schiavon -, a causa dei prezzi del carburante. Tuttavia, in uno scenario di prezzi in cambiamento, il prodotto cresce significativamente. Anzi, siamo di fronte a un anno molto positivo e favorevole per le crociere, forse l’anno migliore in assoluto. È iniziato bene e prosegue bene, e credo che il mercato italiano si appresti a fare il record storico di crocieristi”.



Uno scenario in cui Costa prevede tassi di occupazione buoni, con le famiglie come target portante, e per le quali intende confermarsi “prodotto allettante”. “Vantiamo - prosegue il country manager - un livello di soddisfazione molto elevato da parte dei bambini”. Le due navi che stanno raccogliendo più favori, quest’anno, sono le due ammiraglie più nuove della flotta, che navigheranno in Mediterraneo, mentre in Nord Europa viene posizionata la Costa Firenze. Nuove unità in cantiere? “Nessuna per il momento”.



Silvana Piana