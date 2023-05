Uvet, i ponti non rallentano il business travel: i dati di aprile

I ponti primaverili non fermano i viaggi d’affari. Secondo i dati del Business Travel Trend realizzato dal Gruppo Uvet in collaborazione con il Centro Studi Promotor, l’indice del bt in Italia registrato ad aprile si attesta su un valore di 94 su 100, quasi in linea con quello dello stesso periodo del 2019.



L’indice si mostra in lieve calo rispetto a marzo (96 su 100), mese che non è stato influenzato da festività e ponti.

La spesa media per transazione risulta in incremento sensibile nel segmento hotel e in leggera diminuzione nel trasporto aereo. Il volume di biglietteria aerea resta sostanzialmente stabile rispetto al mese precedente.