Vacanze in barca: oltre 100 milioni di euro di richieste per Click&Boat

Oltre 100 milioni di euro di richieste di noleggio di barche. Questo il bilancio del primo trimestre 2023 di Click&Boat, la piattaforma specializzata in questo tipo di turismo che ha concluso il periodo con un significativo aumento dell’attività di 54 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Una crescita inarrestabile

Segno inequivocabile che le vacanze sul’acqua, da trend emergente del periodo pandemico, si sono trasformate in un fenomeno strutturale e stanno diventando sempre più di tendenza anche perché, grazie al noleggio con skipper, sono accessibili a una fascia sempre più ampia di pubblico.



Il mercato italiano è aumentato del 59%, sorpassato solo dalla spettacolare crescita di 145 punti percentuali degli spagnoli. Al terzo posto il bacino tedesco, il cui incremento è tato del 49%.



"Nonostante un contesto macroeconomico incerto - afferma Edouard Gorioux, co-fondatore di Click&Boat - stiamo vedendo una forte crescita della domanda su Click&Boat, che supera di gran lunga le previsioni iniziali. Questo dimostra più che mai la necessità di fuggire e staccarsi dalla routine quotidiana. In un contesto di ridotta capacità di acquisto, i nostri utenti stanno approfittando ancora di più delle migliori offerte ai migliori prezzi".



Lo sviluppo

La piattaforma, che ha acquisito cinque dei suoi concorrenti storici (Sailsharing, Captain'Flit, Océans Evasion, Scansail e Nautal) in meno di dieci anni di esistenza, ora lavora con oltre il 70% di tutti gli operatori di flotte professionali in Europa; conta circa 200 dipendenti, ha in catalogo oltre 50mila barche e punta a una stagione estiva record nel 2023. “La piattaforma combina accessibilità, semplicità e sicurezza. La maggior parte degli utenti personalizza il proprio noleggio dal proprio smartphone, il che era ancora impossibile qualche anno fa" afferma Jérémy Bismuth, l'altro co-fondatore di Click&Boat.



Sul fronte del prodotto un nuovo tipo di imbarcazione sta per rivoluzionare l'industria della navigazione motorizzata: le barche elettriche. “Sono più ecologiche e silenziose - sottolinea la nota di Click&Boat - e non richiedono alcun carburante aggiuntivo rispetto alle barche a motore convenzionali; stanno per conquistare un pubblico sempre più vasto, a un prezzo simile a quello degli affitti tradizionali”.