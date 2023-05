Sostravel lancia il piano strategico fino al 2027: le novità in arrivo

Sostravel guarda lontano, con un piano strategico fino al 2027. L’azienda, nata nel 2017 come spin-off di Safe Bag per cogliere le opportunità offerte dalla tecnologia nel mercato globale dei viaggi, nel 2022 ha visto la fusione con Digital Destination Company per dare vita alla nuova Sostravel, con insediamento del nuovo managment che abbraccia Amareitalia, Amarekenia, Amaresharm ed è quotata in Borsa.

Ma ci sono novità in vista: “Introdurremo la Turchia e man mano altre destinazioni da aggiungere alla rete distributiva” dice Massimo Crippa (nella foto), coo dell’azienda. A parlare sono i dati postivi. “I risultati 2022 e previsioni sono oltre 17 milioni di euro di ricavi con una crescita del 41,8% sul 2021. Prevediamo di chiudere il 2023 con ricavi oltre 18 milioni di euro e, guardando al 2027, stimiamo ricavi oltre 32 milioni di euro”.



L’azienda aggiunge sempre novità per le agenzie. “Abbiamo dei servizi innovativi che abbiamo creato in proprio – continua Crippa - come Lost Luggage Concierge con servizio di protezione bagagli, ricerca immediata, customer care attivo 7 giorni su 7 in 6 lingue diverse, oltre alle info online/app e un rimborso incrementale in base al livello di disagio causato al cliente oltre a quello della compagnia aere e assicurativa. Inoltre è attivo un servizio negozi Safe Bag in 39 aeroporti con 131 negozi”.



L’altra introduzione è Dr Travel. “È un servizio con cui si va a coprire quel segmento spesso ignorato dalle compagnie di assicurazione, come il consulto telefonico con un medico e/o pediatra 24/7 per malanni di lieve entità come tonsillite, otite e prescrizioni da effettuarsi in video -chiamata”. A queste sia aggiungono i già noti servizi, ma sempre più aggiornati e utile per viaggiare senza stress come tutte le info del volo, trasferimenti e info aeroporto, condivisione della posizione, statistiche di viaggio.



Non è tutto virtuale. C’è il customer care con booking umano, nelle sedi di Milano e Roma con assistenza multicanale 7/7, con destination manager specializzati, formazione sull'utilizzo della piattaforma, management delle commissioni e settaggi profilo, gestione prenotazioni e modifiche. “Sono tantissimi i servizi gratuiti a cui siano ne affianca qualcuno a pagamento per la sostenibilità dell'azienda. Questo è il percorso che intendiamo portare avanti nei prossimi cinque anni” conclude Crippa. P. T.