Star Clippers: a luglio le crociere con assistenza in italiano

Star Clippers si prepara alla stagione estiva sul Mediterraneo con alcune partenze speciali. In luglio sarà il 4 alberi Star Clipper a navigare tra le baie frastagliate della Corsica, tra i colori delle case di Portofino e quelli dei campi di lavanda delle colline della Provenza.



Proprio in questo specchio d’acqua, tra Mar Ligure, Mar di Corsica e Mar Tirreno, a luglio sono previste due crociere con personale di bordo parlante italiano. Due occasioni per vivere l’emozione del mare da un veliero, senza l’eventuale ostacolo della lingua, per partecipare alle manovre di navigazione a vela insieme all’equipaggio, scalare l’albero maestro o anche solo per rilassarsi con le lezioni di yoga del mattino e della sera, previste sul ponte principale.

Ecco gli itinerari completi delle partenze con assistenza in italiano: Roma/Civitavecchia – Cannes partirà l’8 luglio per sette notti alla scoperta dell’Elba, della Corsica e della Francia.



Un secondo itinerario, sempre di sette notti, partirà da Cannes il 29 luglio toccando Portofino e alcuni porti della costa corsa e francese, tra cui L’Ile Rousse, Calvi e la spiaggia di Saint Antoine, oltre alla rinomata località balneare di Le Lavandou.