Enit e Ministero del Turismo promuovono il segmento bike durante il Giro d'Italia

Il segmento del cicloturismo sarà sempre più presente sul portale dell’Enit. Mentre è in corso il Giro d’Italia, di cui l’ente insieme al Ministero del Turismo è partner ufficiale, e la corsa rosa delle Ebike, che vede anche una rappresentanza Enit in gara con una compagine composta da influencer, giornalisti e imprenditori, l’Ente è al lavoro con le Regioni per promuovere sul portale un’accurata selezione di tour operator italiani e stranieri specializzati in questo segmento. Un modo pratico per sostenere le imprese del comparto e valorizzare un settore in continua crescita.

“Il giro d’Italia è un’opportunità unica che il Ministero del turismo, insieme ad Enit, ha sposato con entusiasmo poiché rappresenta una straordinaria vetrina di promozione per la nostra Nazione – commenta il ministro Daniela Santanchè -. Un modo per far conoscere anche quei luoghi che non sono classiche destinazioni turistiche: quei luoghi più nascosti ma anche più autentici come i piccoli borghi”.



Secondo l’a.d. di Enit Ivana Jelinic, inoltre, “ci vuole un mezzo straordinario per far conoscere la straordinarietà dei luoghi italiani e delle località meno calcate dal pubblico nazionale e internazionale. È incredibile il ruolo che può avere una passeggiata in bici, una competizione sportiva in bici nel delineare un itinerario ideale italiano ma soprattutto nel far respirare dalla prospettiva del sellino di lifestyle e tutto il patchwork di panorami variegati della Penisola con le sue caratteristiche e peculiarità”.