Enjoy Destination, forte la domanda per l’estate: vincono Giordania e Giappone

Giordania e Giappone trainano l’estate di Enjoy Destination. Il tour operator di KKM Group sta registrando un forte incremento delle prenotazioni rispetto alla media del periodo, rilevando un forte interesse per la Giordania, che si colloca al primo posto tra le mete più ambite, e un gran ritorno del Sol Levante.

Forte di questo trend, l’operatore è pronto ad affrontare la stagione, puntando a capitalizzare al massimo la ripresa della domanda e a rafforzare le relazioni con la distribuzione.



Grande anche l’impegno sul fronte digital. In questo ambito il t.o. ha lavorato per migliorare la competitività, acquisendo la piattaforma eMinds e ha rafforzato il team di prodotto, che, dopo l’ingresso lo scorso anno di Roberto Maccatrozzo in qualità di product manager Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi, recentemente ha visto l’entrata di Martina Dubs, pm Pacifico, Sud Africa, Giappone; e di Alessandro Pucci, pm Africa, Sud America e Oriente.



“La mission di Enjoy Destinations - dichiara Andrea Cani, ceo KKM Group - è proporre esperienze autentiche che consentono di scoprire la parte più vera delle località, anche attraverso soluzioni di alloggio tipiche ed intime”.