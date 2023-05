Ami Assistance: nel 2022 ricavi superiori al pre-Covid, traina il travel

Ami Assistance archivia l’era Covid. Il 2022 della compagnia assicurativa si è chiuso con ricavi superiori del 20% rispetto a quelli del 2019. Buona anche la performance del primo trimestre 2023, che segna una crescita record del 200% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

A trainare la crescita il comparto del turismo organizzato. La polizza Amitravel, pensata per le agenzie di viaggi e i t.o., è stata infatti la più venduta. “Il mercato ha apprezzato e continua ad apprezzare la nostra Amitravel, che nel corso del 2022 ha raggiunto risultati di gran lunga superiori alle attese – spiega Massimo Borelli, responsabile commerciale di Ami Assistance (nella foto) -, non è un caso che nel 2023 investiremo moltissimo su questo prodotto, che rappresenta per noi un vero e proprio fiore all’occhiello, oltre a presentare ulteriori novità entro l’inizio della stagione estiva”.



I numeri del 2022 fanno ben sperare per le prossime stagioni. “Dopo due anni molto complicati sembrerebbe che il peggio sia definitivamente alle spalle - continua Borelli - lo scorso anno è stato pienamente in linea, se non migliore sul piano dei risultati di vendita, rispetto alle nostre previsioni di budget, mentre nei primi 3 mesi del 2023 l’incremento è stato ancora più consistente, toccando quota +200%. Questo ci fa ben sperare nell’ottica del raggiungimento del primo obiettivo del nostro piano triennale 2023/25, che dovrebbe portarci a raggiungere i 12 milioni di fatturato entro il 2025”.