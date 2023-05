Duplicare i contratti commerciali nell’arco dei prossimi tre anni, aumentando gli investimenti in tecnologia, comunicazione e marketing. E fare delle agenzie delle realtà multicanale, capaci di adattarsi alle nuove esigenze dei viaggiatori e a un mercato che cambia. Il Gruppo Gattinoni ha progetti ambiziosi per far crescere le sue adv. Su questi ha alzato il velo il presidente Franco Gattinoni, nel corso della Convention Mondo di Vacanze, che si è svolta nel fine settimana al Club Hotel Marina Beach di Orosei, con la partecipazione di 380 agenzie arrivate da tutta Italia e 75 partner.

Nel 2022 gli accordi commerciali del Gruppo sono stati pari a 1 miliardo di euro. L’obiettivo è ora quello di arrivare a 2 miliardi nell’arco del triennio. Il raddoppio poggerà su investimenti, in particolare in tecnologia, comunicazione e marketing. “Il 2023 è partito con fatturati in netta crescita, all’insegna della velocità e della dinamicità – ha dichiarato Gattinoni -. Abbiamo stanziato investimenti in iniziative innovative rivolte al consumatore finale per veicolarlo in agenzie rinnovate e pronte ad aver recepito il cambiamento. Consideriamo il 2023 un anno transitorio, crediamo che il 2024 sarà a regime, e il lavoro delle agenzie più semplice; intanto lavoriamo per mettere a loro disposizione strumenti utili e oggi più che mai necessari”.



Agenzie multicanali

Grande l'impegno per far evolvere le adv, che non possono più essere solo punti vendita, ma devono puntare sulla multicanalità. A tale fine, il Gruppo sta dotando le agenzie di nuovi strumenti, tra cui la piattaforma welfare Tantosvago e Scalapay, per garantire ai clienti il pagamento dilazionato. “Il 2023 è un anno di crescita ma anche di grande trasformazione. Emerge l’evidenza che tutti i ruoli cambiano e quello dell’agenzia in primis, che diventerà una realtà distributiva multicanale – ha precisato Sergio Testi, direttore generale del Gruppo -. La nostra azienda sta allargando le attività finalizzate a migliorare la qualità del servizio e la quantità di offerta che le agenzie possono erogare”.



Ma per rispondere al meglio alle esigenze di una domanda che cambia, ha aggiunto il direttore network Mondo di Vacanze, Antonella Ferrari, è necessario anche dire addio all’omologazione, puntando a “distinguersi per non estinguersi”.



La performance

Sul fronte dei numeri, l’anno è iniziato molto bene per il Gruppo Gattinoni, che, ha spiegato il presidente Franco Gattinoni, nel quadrimestre gennaio-aprile 2023 ha registrato una crescita dei volumi del 21% e del 6% dei passeggeri, rispetto allo stesso periodo del 2019.