Msc e Formula 1, partnership rinnovata fino al 2026

Msc Crociere continuerà a essere Official Cruise Partner di Formula 1 fino alla fine del Campionato Mondiale FIS di Formula 1 del 2026. La compagnia ha infatti annunciato di aver esteso il suo accordo di partnership globale con Formula 1, accordo in base al quale Msc Crociere porterà le navi durante alcuni weekend del Gran Premio.

Msc Virtuosa ad Abu Dhabi

La prima iniziativa sarà lanciata quando Msc Virtuosa presenzierà ad Abu Dhabi per l'ultima tappa della stagione 2023 di Formula 1, offrendo pacchetti unici di alloggio, ospitalità e trasporto per tifosi e VIP. Questa offerta iniziale sarà potenziata con l'estensione della partnership, altre navi e gare in arrivo durante la stagione 2024 e oltre.



"La Formula 1 e Msc Crociere - commenta Pierfrancesco Vago, executive chairman Msc Crociere - sono grandi partner su diversi livelli e i nostri successi si fondano sul lavoro di squadra. Non solo, entrambi stiamo facendo rotta verso un cambiamento sempre più sostenibile. Vogliamo costruire il futuro delle nostre industrie e lasciare un'eredità duratura per le generazioni a venire. Siamo entrambi attori di primo piano nei nostri rispettivi settori e vogliamo continuare a fare la differenza anche in futuro. Ecco perché siamo impegnati a lungo termine nella Formula 1 e abbiamo esteso la nostra sponsorizzazione come Global Partner. Ci auguriamo che questa speciale partnership si rafforzi sempre di più".



Le iniziative come title sponsor

Msc Crociere è stata inoltre confermata come title sponsor del Gran Premio del Belgio di Formula 1 del 2023 e il marchio consentirà il coinvolgimento dei partecipanti durante la gara all'interno della fan zone. Altri title sponsor saranno rivelati in occasione di altri Gran Premi di Formula 1 durante la stagione del campionato mondiale 2024.



Foto: credit Studio Columbo