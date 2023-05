L’America nascosta: i 5 itinerari fuori dagli schemi consigliati dagli esperti

"Raccontare l'America è come essere una zanzara in un campo di nudisti: c'è talmente tanta carne che non sai da dove iniziare". Aveva sintetizzato così il Paese il compianto giornalista Vittorio Zucconi, tra i massimi esperti degli Stati Uniti. La stessa sensazione che si prova ascoltando gli Ambassador quando gli chiediamo- quali sono gli itinerari fuori dagli schemi per visitare gli States. Eccoli. Claudio Di Giuliano, Travel Let's Go: "L'America si presta benissimo ai tour a tema, dal cibo alla musica al trekking. Ma io consiglierei di provare i treni storici, dai 'train trips to Alaska' alla più classica 'Coast to Coast', oppure i tour per vedere il foliage in autunno. Sono esperienze che raccontano la storia degli Stati Uniti, una storia giovane ma che sempre storia è...". (Tutti gli itinerari sono disponibili sulla Digital edition di TTG Magazine)