Il vecchio mondo, quello delle frontiere chiuse e dell’emergenza pandemia, è definitivamente alle spalle. Ma il nuovo mondo, almeno per il comparto turistico, forse non è ancora arrivato.

A testimoniarlo sono tanti addetti ai lavori, che si dibattono fra vecchi e nuovi modelli organizzativi, costretti a scegliere fra schemi che in passato hanno funzionato bene, ma che oggi vanno rivoluzionati sulla scorta delle ultime tendenze. Perché - e questo è un dato ben chiaro a tutti - niente sarà più come prima.



Low cost non più low

A cominciare dalla bagarre sui voli. Le low cost che hanno costruito la propria fortuna su un’offerta a basso prezzo, necessariamente no frills ma forte di una presenza capillare anche su destinazioni considerate ‘minori’, si riscoprono nel post pandemia non più low fare. Le tariffe sono schizzate e non solo aggiungendo servizi ancillary, ormai tutti a pagamento, ma anche nelle quote base.



