Il tetto massimo per l'utilizzo dei voucher sale da 10mila a 15mila euro. A prevederlo è il decreto lavoro, che ha recepito l'istanza del ministro del Turismo Daniela Santanchè.

La legge di bilancio 2023, come ricorda ilsole24ore.com era già intervenuta in materia di lavoro occasionale ampliando il limite dei compensi per ciascun utilizzatore da 5mila a 10mila euro; inoltre aveva stabilito che i voucher potessero essere usati anche dalle aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato fino a 10 (mentre prima il limite era 5).



Cosa cambia

Ora questo mezzo di retribuzione viene ulteriormente ampliato, allargando la platea anche a chi opera in congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi di divertimento. Come anticipato, il tetto passa a 15mila euro e potranno usufruire di questo strumento le aziende del settore che hanno fino a 25 lavoratori a tempo indeterminato.