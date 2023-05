Settemari inaugura la summer 2023 all’insegna di Cipro, Egitto, Grecia, Italia, Maldive e Turchia.

Il marchio del Gruppo Uvet propone infatti un SettemariClub e un Settemari Balance Club in Sicilia, accanto ai Settemari Style, strutture generaliste selezionate in Grecia, Turchia, Cipro, Egitto e Maldive.



Riparte l'estate

Dopo un periodo in salita, l’estate di Settemari riparte, puntando sull’Italia con due fiori all’occhiello: il Settemari Club Baia dei Mulini Resort & Spa di Erice, soluzione ideale per le famiglie e divertimento assicurato grazie all’animazione italiana e al programma del Mini Club Pirati dei Settemari e il Settemari Balance Club Mursia Resort & Spa di Pantelleria, luogo ideale in cui ricaricare le energie e ritrovare l’equilibrio grazie alle attività soft fitness e alla guida del maestro del benessere.



La gestione Uhc garantisce un ottimo servizio e i format Settemari Club e Settemari Balance Club fanno vivere al cliente la sua vacanza esclusiva.



Ai due club si affiancano i Settemari Style in Grecia, Turchia, Egitto, Cipro e Maldive: strutture selezionate che si sono distinte per la qualità dei servizi, la posizione e l’attenzione al cliente. Collocate in punti strategici nelle località più ricercate e direttamente sul mare, offrono il luogo ideale per una vacanza firmata Settemari. Proposte ad hoc come il tour in caicco e i tour della Turchia sono state pensate per rendere unica la vacanza, che può contare su un’ampia scelta di voli low cost e voli di linea.



“L’estate di Settemari punta a mantenere il prodotto ‘classico’ per i clienti affezionati e al tempo stesso a diversificare l’offerta, con i SettemariStyle e i tour, per raggiungere un target di clientela che oltre ai club chiede maggiore flessibilità e una più ampia varietà di proposte per la sua vacanza” ha raccontato Leonardo Rosatelli (nella foto), direttore commerciale.



Nel mese di maggio sono previsti roadshow nel Nord Italia per incontrare le agenzie, raccontare le novità di prodotto e presentare il nuovo general manager di Amo il Mondo, Luigi Giussani.