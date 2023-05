Swan Hellenic battezza la nuova nave polare SH Diana

Battezzata la nuova SH Diana per Swan Hellenic: la nave verrà dedicata dalla compagnia alle spedizioni culturali.

La cerimonia di battesimo ha segnato anche il lancio ufficiale di Maris, una nuova partnership con JRE-Jeunes Restaurateurs, che offre agli ospiti di Swan Hellenic un'esperienza culinaria unica di scoperta attraverso i sensi.



SH Diana è la terza di una serie di tre navi da crociera per spedizioni culturali, di classe polare, realizzate per esperienze di scoperta premium in tutto il mondo, con una propensione per le aree di latitudine estrema. Dotata di un sistema di propulsione diesel-elettrico da 4,6 megawatt con riduzione catalitica selettiva e uno scafo rinforzato per il ghiaccio PC6, è dotata di stabilizzatori extra-large per garantire il massimo del comfort ai passeggeri. Lunga 125 metri, la nave da 12.100 tonnellate è stata appositamente progettata per esplorare i luoghi più stimolanti e inaccessibili del pianeta.



La nave può ospitare per 192 ospiti in 96 spaziose cabine e suite, la stragrande maggioranza con ampi balconi.