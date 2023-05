King Holidays scende in campo con 2mila posti sulle partenze garantite

Giordania, Malta, Marocco, Portogallo e Turchia: sono queste le destinazioni su cui King Holidays ha programmato una serie di partenze garantite da agosto a ottobre, con un'offerta complessiva da 2mila posti.

“Le partenze garantite - afferma Roberto Minardi, direttore commerciale del tour operator -, si stanno confermando un fattore trainante sulla stagione estiva. Avendo acquistato con un anno di anticipo i servizi, riusciamo a proporre prezzi molto competitivi, in linea se non inferiori rispetto allo scorso anno. Questa strategia ci ha permesso di fronteggiare gli aumenti generalizzati che stanno colpendo il settore del turismo organizzato, senza scendere a compromessi con la qualità del prodotto e del servizio”.



I pacchetti prevedono partenze dagli aeroporti di Milano e Roma, cui si aggiunge Napoli per la destinazione Malta.



“Rispetto al passato – prosegue Minardi – la domanda sull’estate risulta meno concentrata su agosto: notiamo molte prenotazioni anche nei periodi di spalla, come luglio, settembre e addirittura ottobre, con un advance booking quindi di oltre 6 mesi. Si tratta di una tendenza in atto già dalla primavera e ci auguriamo possa proseguire anche nei prossimi mesi”.