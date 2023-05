eDreams porta l'intelligenza artificiale nell'ecommerce con Google Cloud

eDreams Odigeo annuncia una partnership con Google Cloud per sfruttare la tecnologia dell'intelligenza artificiale nell'ecommerce turistico.

L'azienda del settore travel, si legge in una nota, "sta partecipando al Google Cloud’s generative AI trusted testers programme, che consente di combinare le funzionalità dell’IA con quelle di Google Cloud per promuovere ulteriori innovazioni e migliorare l'esperienza dei clienti".



Il comunicato aggiunge inoltre: "eDreams Odigeo ha utilizzato i propri modelli di intelligenza artificiale generativa per arricchire i dati relativi a diverse aree tra cui gli itinerari personalizzati per i suoi membri Prime, o l’offerta proposte customizzate per gli abbonati". Inoltre il gruppo ha utilizzato l'intelligenza artificiale anche in altri ambiti dell'attività per supportare sia i clienti che la distribuzione, anche sfruttando la tecnologia per contesti in cui la raccolta dati è difficile, come la prevenzione delle frodi.