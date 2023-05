Il mestiere dell’agente di viaggi rimane complesso, ma le nuove idee continuano a pagare. Ne è convinto Sandro Cristanini (nella foto), alla guida dell’omonima agenzia, che dopo il successo riscosso dalla prima Travel Lounge inaugurata a Bergamo lo scorso giugno, guarda più lontano.

“Abbiamo in programma l’apertura di una nuova Travel Lounge, punto di incontro fra consulenti di viaggio e clienti nell’ottica della costruzione di viaggi tailor made. La formula che prevede incontri ed eventi che mettano in contatto i clienti con tour operator, gruppi alberghieri o dmc di alto livello sta funzionando e vorrei riproporla in un’altra location, che ancora non posso svelare”.



Per far questo Cristanini necessita di nuovi consulenti: “Siamo alla ricerca di consulenti da inserire nel nostro team. Non è facile trovare persone preparate che ci sostengano nel progetto di aperture che stiamo implementando”. Un progetto che cresce di pari passo con la richiesta di viaggi up level: “Ormai non esistono più mete top e mete di massa. Il lusso si può trovare alle Maldive come sulle rive del Mar Rosso. L’importante è stringere le partnership giuste e tenere costantemente monitorata la qualità dell’offerta”.



Intanto, i numeri registrati da Cristanini sono da incorniciare. “Il mercato sta tornando a essere quello che era prima della pandemia. Lavorare bene ci sta premiando e registriamo ottimi numeri nono solo sulle Maldive, ma anche su un Mar Rosso che, anche a causa delle nuove strutture e dei prezzi più elevati, non è più solo appannaggio del target medio. Bene anche Sardegna e Grecia, mentre i Caraibi sono ancora un po’ fermi”. Medesimo discorso per le crociere: “Al momento, stiamo vendendo bene solo quelle di altissimo livello”. Isabella Cattoni