Ncl torna in Asia: le crociere al via da ottobre

Ncl riparte per l’Asia dopo oltre tre anni con la rinnovata Norwegian Jewel, che farà il suo ritorno a Tokyo il 19 ottobre 2023.

"Dopo più di tre anni, l'Asia è tornata - ha dichiarato Kevin Bubolz, managing director Continental Europe, Middle East & Africa di Norwegian Cruise Line -. Sappiamo che i nostri ospiti non vedono l'ora di tornare in questa regione e la Norwegian Jewel ha le dimensioni perfette per esplorare i porti meno conosciuti dell'Asia, offrendo al contempo tutte le facilities necessarie, presentando fra l’altro la discoteca e lo spettacolo di burlesque ‘Velvet'.



La stagione asiatica di sei mesi di Norwegian Jewel offrirà 16 itinerari che toccheranno 11 Paesi e navigheranno da nove diversi porti di partenza, tra cui Tokyo e Yokohama; Taipe; Bangkok; Bali; Kuala Lumpur.

Con crociere di durata compresa tra 10 e 14 giorni, la stagione presenta una serie di novità per il brand: le prime partenze di Ncl da Manila e Seoul, oltre a sei nuovi porti di scalo: Manila, Boracay, Palawan e Salomague nelle Filippine, l’isola di Bintan in Indonesia e Hualien a Taiwan.



Le crociere sono focalizzate sull'immersione nelle mete; infatti gli ospiti potranno scegliere itinerari alla scoperta di destinazioni di tendenza come Giappone, Filippine e Indonesia. Con una media di meno di due giorni di mare per crociera, fino a 13,5 ore di sosta in destinazioni come Singapore e Ho Chi Minh City, in Vietnam, oltre a lunghi pernottamenti in luoghi che si animano di notte, come Phuket, Osaka e Bali, la Norwegian Jewel offre il modo migliore per esplorare l’Asia.