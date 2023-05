Oceania Cruises prende in consegna Vista: il battesimo l’8 maggio

Una nuova nave entra nella flotta di Oceania Cruises dopo dieci anni. La compagnia di crociere ha preso in consegna Vista.

La nuova ammiraglia è stata realizzata nel cantiere navale genovese di Fincantieri.



Settima nave in flotta, Vista, riporta Travel Weekly, salperà il 6 maggio dal porto di Civitavecchia per il suo primo viaggio. Da lì raggiungerà La Valletta, a Malta, dove sarà battezzata l’8 maggio da Giada De Laurentiis. La chef italo-americana, nonché star televisiva oltreoeano, sarà infatti la madrina.



La nave farà poi ritorno a Civitavecchia, da cui salperà di nuovo il 13 maggio per la Founders Cruise alla volta di Venezia e continuerà a navigare nel Mediterraneo fino alla fine di agosto, quando effettuerà un viaggio transatlantico da Londra a New York.



Dalla Grande Mela, la nave procederà per Montreal, prima di dedicarsi agli itinerari invernali nei Caraibi, in Messico e in America Centrale.