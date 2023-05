Con Tour2000AmericaLatina alla maratona di Buenos Aires

Tour2000AmericaLatina riprende a proporre idee di viaggio ad hoc per gli appassionati di running. Ultima novità il pacchetto per partecipare alla maratona di Buenos Aires il 24 settembre.

La maratona di Buenos Aires è una delle più importanti dell’America Latina con un percorso in piano particolarmente spettacolare in quanto attraversa i quartieri più famosi: la Recoleta, Puerto Madero, il centro della città con la Casa Rosada, il bosque di Palermo e il quartiere italiano di La Boca.



Le condizioni meteo sono ottimali per la corsa in quanto settembre segna l’inizio della primavera, con temperature miti.

Tour2000AmericaLatina propone anche un’estensione post maratona con visita a El Calafate, ghiacciaio Perito Moreno, dichiarato dall’Unesco patrimonio naturale dell’umanità nel 1981 e Ushuaia, navigazione del canale di Beagle ed escursione al parco nazionale di Lapataia.