Welcome, si chiude con successo il roadshow ‘La gente dei viaggi’

Due mesi di appuntamenti lungo tutto lo Stivale, per un totale di 17 tappe e 33 sessioni di lavoro, che hanno visto la partecipazione di 1.290 agenzie. È grande la soddisfazione in casa Welcome Travel Group per l’esito del roadshow ‘La gente dei viaggi’, organizzato per i punti vendita Welcome Travel e Geo Travel Network.

“Incontrarsi è stato importante – commenta l'amministratore delegato Adriano Apicella (nella foto) –, ma lo è stato ancora di più guardarsi negli occhi. Abbiamo condiviso tra colleghi, Network e agenti, la nostra vision e mission, delineando il lavoro che dovremo fare insieme per continuare a innovare e aumentare le nostre quote di mercato. Abbiamo tutti gli strumenti per farlo, soprattutto la tecnologia e ora è arrivato il momento di massimizzare gli sforzi messi in campo negli anni di pandemia e coglierne i frutti. Gli andamenti delle vendite - sottolinea - lo stanno dimostrando, valorizzando quello che abbiamo fatto potremo affermare con forza un modello omnichannel che in logica phygital integrerà sempre più l'offline con l'online, mantenendo il ruolo unico e centrale dell'Agente di viaggio”.



I temi affrontati

Durante gli appuntamenti (‘Welcome Days – lA GENTE dei Viaggi - NET@WORK’ per le adv Welcome Travel e ‘Geo Days – lA GENTE dei Viaggi - NET@WORK’ per i punti vendita Geo Travel Network) sono state trattate tematiche commerciali in ambito leisure e vettori, di marketing e servizi alla rete; e sono state approfondite le nuove funzionalità dei portali We Hub e Geo Space.



Sono stati, inoltre, presentati gli andamenti vendite dell'anno in corso relativi ai territori di riferimento delle specifiche tappe e anche a livello nazionale. Dato più rilevante emerso nel corso degli appuntamento è quello relativo all'accelerazione delle ultime settimane, che vede un trend delle vendite leisure di oltre 50 punti percentuali superiore allo stesso periodo del 2019.



Anche in ambito vettori il dato, seppur ancora di qualche punto negativo rispetto al progressivo 2019, registra comunque un trend superiore alla previsione di budget con, anche in questo caso, una significativa accelerazione degli ultimi 3 mesi.