Ezhaya, Astoi:

"La vacanza è diventata un bisogno incomprimibile". Così Pier Ezhaya, presidente di Astoi, analizza in un video pubblicato sui canali social dell'associazione i dati dei ponti di primavera.

"Il turismo è apparso complessivamente molto tonico - afferma il numero uno dell'associazione -, anche nel canale del turismo organizzato. I volumi si sono molto avvicinati a quelli del 2019, che fecero registrare risultati record grazie al calendario favorevole".



Tra le mete più gettonate emergono l'Egitto, Capoverde e le Maldive, elenca Ezhaya, mentre sul lungo raggio "segnali molto positivi li abbiamo visti sul Giappone e sugli Stati Uniti". In Europa spiccano Islanda e Norvegia, mentre buoni risultati arrivano anche dal fronte delle crociere.



I trend della stagione

I risultati confermano la voglia degli italiani di concedersi una vacanza. E questo nonostante l'inflazione abbia colpito anche il turismo, che in più ha risentito anche dell'aumento dei costi dell'energia.



"Ma gli italiani non rinunciano a quella che è diventata una vera e propria necessità - aggiunge il presidente -. Aggiustano il tiro sulla distanza delle destinazioni e sulla durata del viaggio, accettano magari qualche compromesso anche sulla struttura alberghiera ma non riunciano a questo momento indispensabile".



Uno scenario positivo dunque per il comparto del travel, che ora inizia a tirare il fiato grazie anche all'outlook "incoraggiante" sulle partenze estive.



Il trend per il momento sembra solido, destinato a durare almeno per tutto l'anno e forse anche oltre.