Msc Crociere apre le vendite per il suo primo inverno in Giappone

Sono aperte le vendite per la prima stagione invernale giapponese di Msc Bellissima, che partirà da Yokoama le sue crociere a partire da novembre 2023. Da gennaio a marzo 2024, invece, la nave farà scalo a Naha/Okinawa.

La stagione invernale 23/24 di Msc Crociere vedrà Bellissima navigare in Giappone e a Keelung, Taiwan (Cina), offrendo crociere di quattro o cinque notti con itinerari diversi che visiteranno destinazioni come Okinawa, la quinta isola più grande del Giappone, Ishigaki, destinazione balneare con incredibili siti per lo snorkeling, le immersioni e il surf, Keelung, Taiwan (Cina) e l’isola di Miyako, in Giappone, famosa per le sue spiagge di sabbia bianca.



Quest'estate Msc Bellissima salperà per viaggi di otto o nove notti da Yokohama, Tokyo e alcune partenze sono ancora disponibili.



I servizi a bordo

Msc Bellissima è la seconda nave della classe Meraviglia di Msc. Tra i suoi servizi 12 punti ristoro e più di 20 bar e lounge, oltre al Chocolate & Café dell'acclamato pasticcere Jean-Philippe Maury, e uno Sky Screen at Sea a LED lungo 80 metri che abbraccia una passeggiata in stile mediterraneo lunga 96 metri, progettata per diventare il principale punto di incontro della nave. L'Msc Yacht Club offre sistemazioni di lusso su tre ponti, servizi privati e maggiordomo 24 ore su 24.